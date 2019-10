Sabato 5 ottobre, a partire dalle 16.30, Bordighera celebra il 122° anniversario del Mercato Coperto di Piazza Garibaldi.

“Sarà una grande festa di compleanno,” dichiara il Sindaco Vittorio Ingenito “ma sarà anche l’occasione per dare il via al programma di appuntamenti, in calendario fino al febbraio 2020, che fa parte del progetto di valorizzazione del Mercato Coperto. Un progetto che trae ispirazione da spazi analoghi presenti in grandi città italiane ed europee e che vuole sostenere il Mercato di piazza Garibaldi in duplice veste: sia come luogo d’elezione per un’offerta di prodotti alimentari di qualità, con un occhio di riguardo alle specialità locali, sia come piazza di incontro e socializzazione. Il tutto con l’obiettivo di restituire al nostro Mercato un ruolo da protagonista nel tessuto commerciale e turistico della città. Il mio grazie va a Melina Rodà, Marzia Baldassarre e Laura Pastore, anime del progetto.”

Al taglio della torta, previsto per le 16.30, seguirà a partire dalle 18.00 “Gustango”: uno spettacolo dei ballerini di tango dell’ASD Danze Nuove Immagini e una degustazione di prodotti tipici locali selezionati.

L’appuntamento successivo è in calendario già per sabato 12 ottobre con “Le meraviglie della lievitazione”, incontro nel quale assaggiare il pane appena sfornato con gustosi abbinamenti di stagione.