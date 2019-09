Lega Ventimiglia per nome del Capogruppo Marcello BEVILACQUA e di Fratelli d’Italia Ventimiglia nel nome del Capogruppo Francesco MAURO, hanno presentato al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco Gaetano Scullino una mozione urgente che li impegna ad attivarsi verso i vertici della Questura e Prefettura per individuare un luogo alternativo e più periferico rispetto alle vie del centro per lo svolgimento della manifestazione organizzata dal movimento 20k il 5 ottobreprossimo.

L’intento è quello di creare meno disagi possibili ad una città che ha già pagato pesantemente questa situazione, soprattutto nella giornata di sabato che per la maggior parte dei commercianti è di vitale importanza e per tutti quei cittadini che intendono passare un pomeriggio di tranquillità.

Alla mozione aderiscono anche il capogruppo Forza Italia Cristina d’Andrea e il capogruppo lista Scullino Sindaco Maurizio Rea