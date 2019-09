Successo in Conservatorio “Niccolò Paganini” a Genova, per Chrystopher Sanfilippo che ha superato l’esame di ammissione al Corso di Diploma Accademico di 1° livello di scuola jazz con il Basso elettrico. L’allievo ha studiato Teoria e solfeggio e pianoforte, presso l’Associazione Musicale Pentagramma, ed è stato preparato dalla Professoressa Alessandra Asso. Chrystopher, allievo molto volenteroso, e talentuoso, sta continuando lo studio del Pianoforte. Tanti complimenti e l’augurio di un ottimo percorso musicale futuro.

