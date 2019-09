A Genova Pegli cade una finestra in classe e ferisce 4 alunni della scuola media “Alessi”. Due maschi e due femmine di 13 anni, sono tutti ricoverati in osservazione al Gaslini. Un ragazzino seduto vicino alla finestra ha riportato un trauma frontale non commotivo e un risentimento toraco addominale. Altri due ragazzini hanno riportato un trauma frontale minore ed una ragazzina un trauma occipitale minore.





