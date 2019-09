L’amministrazione Scullino ringrazia i sempre attivi componenti dell’Ente Agosto Medievale che portano l’immagine di Ventimiglia a Roma, presso il Museo delle Arti e Tradizioni popolari dal 21 settembre al 3 dicembre 2019, alla Mostra “Le Rievocazioni Storiche al Museo”, organizzata dal Museo delle Civiltà – Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia, in collaborazione con la Federazione Italiana Giochi Storici. La mostra presenta al pubblico il ricco e multiforme panorama delle rievocazioni storiche italiane attraverso una selezione di oltre settanta costumi e decine di accessori e oggetti contemporanei, ispirati a diverse epoche del passato riferiti a trenta diverse manifestazioni “rievocative” che si svolgono in altrettanti Comuni disseminati in gran parte del territorio nazionale, compreso a Ventimiglia.

Continua il sindaco Scullino: “Sono convinto che valorizzare le rievocazioni storiche quali espressioni culturali delle comunità che ne sono portatrici sia un modo efficiente per coniugare la cultura e conoscenza storica con il turismo e le nostre tradizioni. Nel nostro centro storico ogni anno l’Ente Agosto medievale ci regala momenti emozionanti e rievocazioni suggestive, cogliendo l’opportunità di offrire ai nostri turisti alcuni piatti tipici della nostra tradizione. Cercheremo, ove possibile, di migliorare gli eventi con alcuni ritocchi e nuove proposte, coinvolgendo sempre più l’intera cittadinanza, particolarmente i giovani del centro storico. L’amministrazione comunale sostiene e ringrazia l’Ente Agosto Medievale”.