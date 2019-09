“ACCADEMIA DELL’ARTE DI EDUCARE”

A CURA DELLO LO SPORTELLO DI ASCOLTO NOI4YOU

VENERDI 20 SETTEMBRE -PALABIGAUDA – ORE 20.30

Riprende l’Accademia dell’Arte di Educare, promossa dall’Associazione Noi4you in collaborazione con il Comune di Camporosso.

Ricominciano le scuole e con loro anche l’Accademia dell’Arte di educare, giunta ormai alla sua seconda annualità. Si tratta proprio di una serie di incontri che cercano di accompagnare genitori ed insegnanti verso facilitazioni di “gestione giovanile” che permettono a tutti di riflettere sul nostro stesso percorso di vita in famiglia e a scuola…

Questo nuovo incontro, dal titolo “Genitori ed Insegnanti: l’unione che da la forza” sta proprio ad indicare come insieme si possa affrontare il tema dei compiti a casa, delle pagelle e… molti altri argomenti!

Vi aspettiamo tutti dunque venerdì 20 alle 20,30 presso il Palabigauda di Camporosso, con i bimbi in ludoteca, tutto gratuito! Non mancate… partiamo tutti insieme per un anno di grande soddisfazione!

Di seguito gli orari d’apertura presso la sede della CRI di Bordighera:

Lunedì e Venerdì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 16.30 -il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30.

Il numero di telefono è invece sempre attivo: 334 9999304.