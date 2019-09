A Genova Molassana un uomo è stato soccorso per una overdose, gli trovano droga in casa e lo arrestano. In manette è finito un uomo di 52 anni, italiano. L’uomo è stato trasferito in ospedale. I Carabinieri hanno perquisito l’alloggio e trovato 60 grammi circa di cocaina, e 2 grammi circa di hashish.

