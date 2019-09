Nella mattina del 15 settembre un cinquantenne sanremese parcheggiava la propria autovettura, una Porsche Cayenne, nei pressi del Rondò Garibaldi e si recava ad un bar lì nei pressi per prendere un caffè. Dopo la breve sosta, l’uomo si dirigeva verso la propria vettura e notava con grande stupore che uno straniero, del tutto incurante dell’ora e del luogo, era intento a forzare la portiera della sua macchina.

Vistosi scoperto il presunto ladro si dava alla fuga ma veniva bloccato e poi inseguito dal proprietario della Porsche che, nel frattempo, richiedeva l’intervento della Polizia di Stato tramite il 112 NUE.

Giunti sul posto gli operatori, dopo aver parlato con il proprietario che forniva ai medesimi una dettagliata descrizione dell’uomo, hanno iniziato le ricerche e, dopo pochi minuti, lo hanno trovato nella vicina Via Fratti intento a bere una bottiglia di birra, assolutamente indifferente a quanto accaduto, probabilmente anche in ragione di un visibile stato di ebbrezza alcolica.

L’uomo, un marocchino ventenne la cui posizione sul territorio è in fase di accertamento, già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il tentato furto dell’autovettura.

