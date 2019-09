Venerdì 20 settembre l’onorevole Giorgio Mulé parteciperà alla cerimonia di chiusura dei lavori del plesso scolastico di Andora. In occasione della cerimonia, l’onorevole Mulé donerà e consegnerà alla scuola un defibrillatore per la rianimazione cardiopolmonare. Si tratta di un gesto nel solco della legge di cui l’onorevole Mulé è stato promotore e relatore alla Camera dei deputati approvata all’unanimità poche settimane fa.

