Questa mattina la Sanremese ha svolto al Comunale l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domani contro la Lavagnese. Il gruppo biancoazzurro ha lavorato prettamente sulla tattica e sugli schemi sui calci piazzati. Al termine della seduta, Nicola Ascoli ha ufficializzato l’elenco dei convocati per il match del “Riboli”, partita valida per la terza giornata di andata del campionato di serie D 2019/20.

PORTIERI: Caruso (’99), Morelli (’99).

DIFENSORI: Pici (’01), Manes, Gagliardini, Bregliano, Scarella (’01), Gerace (’00).

CENTROCAMPISTI: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati, Martini (’01).

ATTACCANTI: Colombi, Lo Bosco, Scalzi, Vitiello, Pellicanò (’02).

Per quanto riguarda il resto della rosa, è indisponibile il solo Maggi, mentre è in dubbio Calderone. Non convocati i giovani Brizio e Buccino.