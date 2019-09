Il parcheggio dell’argine del fiume Roia è quasi pronto per essere riaperto in attesa che si sblocchi la situazione delle aree ferroviarie ad annunciarlo è il Presidente del Consiglio Comunale Andrea Spinosi con un selfie su Facebook che riprendono l’area quasi sistemata

Ecco le sue parole

La ruspa ha finito di spianare ed a breve riaprirà il parcheggio alla foce del fiume Roja ormai chiuso da tempo ! In attesa delle convenzioni per i parcheggi nelle aree ferroviarie si riapre un’ area strategica per il commercio ed il turismo cittadini….buon venerdì amici