A Cervo si pensa di allontanare i piccioni ricorrendo ai falchi che potrebbero “spaventare” a sufficienza gli uccelli che stanno creando problemi di natura igienico-sanitaria. Nella zona a ponente del centro storico i piccioni hanno invaso i sottotetti delle case. Il guano maleodorante crea problemi igienico-sanitari. Ci sono il divieto di somministrare ai piccioni cibo e l’obbligo di mantenere pulite dal guano le aree sotto ai fabbricati e di schermare soffitte, solai, sottotetti. I trasgressori sono puniti con multe, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

