Un incendio di sterpaglie e immondizia a Ventimiglia Alta ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco questa notte. Si sospetta il dolo in quanto il fuoco ha avuto due innesti in diversi momenti della nottata.

