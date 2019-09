La Rari Nantes Imperia vince l’11° Memorial Hora a Carouge, in Svizzera. Al di là dell’ottimo risultato, la rassegna ha dato buone risposte a Merci Stieber sia a livello di gruppo che di gioco.

Ad Imperia, nel frattempo prosegue il lavoro dello staff per ampliare il movimento sportivo imperiese.

Le giallorosse hanno manovrato al meglio fin dalle prime battute e non hanno avuto problemi nei match del sabato. Subito in mostra la giovanissima Rosta che ha messo a referto un poker nel 16-4 sulle francesi dell’Echirolles Waterpolo, seguita dalla tripletta del vicecapitano Sofien Mirabella.

Contro le svizzere della SuisseRomande, si è riscoperta la vena realizzativa di Anna Amoretti (5 reti) e di Lise Accordino (4 reti) che guidano il 22-1 finale.

Nonostante l’assenza del nuovo acquisto Sara Amoretti, la Rari macina gioco e ripropone le belle sinergie di gruppo viste nella scorsa stagione. Passando da una Amoretti ad un’altra: nel test domenicale contro le elvetiche arriva l’esordio assoluto per Angelica. Sorella minore del centroboa giallorosso, proveniente dal settore Nuoto della Rari e, per non essere da meno ad Anna, va in rete al debutto. La partita terminerà 16-2. Con le sorelle Anna ed Angelica, la giocatrice Margherita e l’innesto di Sara: le Amoretti in rosa diventano quattro.

Il freddo pungente (circa 13° la temperatura dell’aria e quasi 20° quella dell’acqua acqua) e gli impegni ravvicinati rallentano i giri della squadra che fatica leggermente nell’ultimo match di oggi, nuovamente contro le transalpine. Grazie anche alle reti degli ottimi difensori Sattin e Martini, la Rari trova comunque la vittoria per 11-4.

Alla trasferta hanno preso parte: capitan Sarah SOWE (portiere), Giorgia CAPPELLO, Elisa MARTINI, Francesca PLATANIA, Anna AMORETTI, Sofien MIRABELLA, Bianca ROSTA, Giorgia FERRARIS, Margherita AMORETTI, Lise ACCORDINO, Gaia CERRINA, Elisabetta SATTIN, Alessia IAZZETTA, Elodie RUMA, Angelica AMORETTI.

Inoltre, prosegue incessante il lavoro dello staff Pallanuoto per ampliare il movimento sportivo imperiese: tutte le giovanissime nate tra il 2006 e il 2011 potranno effettuare gratuitamente una prova di pallanuoto femminile.

Per maggiori informazioni rivolgersi al 3921787304, oppure mandare una mail a segreteriasportivaimperia@gmail.com—