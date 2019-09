Serie B Play off – Prima ritorno

Osella Surrauto Monticellese-Taggese 11-1

Morando Neivese-Acqua S.Bernardo San Biagio 11-9

La classifica: Taggese 23, Acqua S.Bernardo San Biagio e Morando Neivese 20, Osella Surrauto Monticellese 19.

La seconda semifinalista del campionato di Serie B (la capolista Taggese si era già qualificata nel turno precedente) si conoscerà soltanto dopo l’ultima giornata dei play off, in quanto la Morando Neivese di Fabio Gatti, vincendo 11-9 con l’Acqua S.Bernardo San Biagio, aggancia proprio la quadretta di Andrea Pettavino al secondo posto della classifica, l’ultimo disponibile per andare direttamente in semifinale. Rimane in quarta posizione l’Osella Surrauto Monticellese di Marco Battaglino, che supera 11-1 i taggiaschi, scesi in campo a Monticello d’Alba senza il proprio capitano Daniel Giordano alle prese con l’influenza.

Terza e ultima di ritorno

Mercoledì 11 settembre ore 21

a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Taggese

a Monticello d’Alba: Osella Surrauto Monticellese-Morando Neivese

Serie B Play out – Prima ritorno

Speb-Serramenti Bono Centro Incontri 11-7

Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino 11-2

La classifica: Vini Capetta Don Dagnino 19, Bcc Pianfei Pro Paschese e Serramenti Bono Centro Incontri 15, Speb 11.

Si conoscerà soltanto dopo l’ultima giornata dei play out della la seconda squadra che andrà a giocarsi lo spareggio per andare in semifinale di Serie B. Con la vittoria della Speb sulla Serramenti Bono Centro Incontri per 11-7 e il successo della Bcc Pianfei Pro Paschese sulla Vini Capetta Don Dagnino per 11-2, la quadretta di Matteo Levratto aggancia al secondo posto la formazione di Stefano Brignone. Già ammessi allo spareggio, invece, la quadretta di Andora capitanata da Daniele Grasso, che chiuderà la seconda fase al primo posto, mentre i cuneesi di Andrea Daziano sono ormai fuori dai giochi.

Terza e ultima di ritorno

Martedì 10 settembre ore 21

a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Vini Capetta Don Dagnino

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Speb

Serie B Girone salvezza – Prima ritorno

Benese-Srt Progetti Ceva 11-10

Riposa: Virtus Langhe

La classifica: Benese 8, Srt Progetti Ceva 7, Virtus Langhe 3.

Virtus Langhe retrocessa in Serie C1.

Terza e ultima di ritorno

Venerdì 13 settembre ore 21

a Ceva: Srt Progetti Ceva-Virtus Langhe

Riposa: Benese

Pallapugno: i risultati di sabato 7 settembre della Serie C1

Serie C1 – Ritorno semifinale

Araldica Castagnole Lanze-Polisportiva Pieve di Teco 7-11

Polisportiva Pieve di Teco e Araldica Castagnole Lanze allo spareggio

Pallapugno: il meeting giovanile di Cherasco

Diciottesima edizione del meeting giovanile di pallapugno. Quest’anno il cuore della manifestazione è stato Cherasco con il sindaco Claudio Davico in prima fila: sfilata nelle vie del centro storico, inno nazionale con la banda e lettura della carta dei diritti dei ragazzi allo sport alla presenza di diverse autorità, tra cui il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Francesco Graglia.

Poi tutti in campo per un torneo, diverso dal campionato: si gioca a tempo, conta il risultato, ma conta di più divertirsi nel giocare a pallapugno. Da Cherasco a Bra, da Cervere a Bene Vagienna sino alle finali nello sferisterio di Monticello d’Alba. Nel femminile successo in rimonta della San Leonardo sulla Canalese per 4-2, un solo quindici di differenza nei promozionali per la Virtus Langhe sul Monastero Dronero A, 3-3 (40-30), mentre la Pro Paschese è protagonista nei pulcini, battendo il Ricca 5-0. Colpo della Speb che, negli esordienti, recupera tre giochi alla Pro Paschese e s’impone 4-3. La Merlese vince di 4-3 il derby con il San Biagio nella categoria allievi, mentre negli juniores successo del Ricca sul Gottasecca per 5-2. Riconoscimento speciale alla Pro Paschese per il maggior numero di squadre in gara.

Al termine le premiazioni del meeting giovanile, sostenuto da Banca d’Alba, Studio Dentistico Moscone, Fondazione CRC, Siscom e Surrauto, alla presenza del primo cittadino di Monticello d’Alba Silvio Artusio Comba e del vicesindaco Carlo Viberti, del consigliere della Fondazione CRC Silvio Stroppiana, del dottor Livio Moscone, di Daniele Surra, dei consiglieri della Fipap Domenico Adriano, Luigi Lingua e Adriano Manfredi, del Segretario federale Romano Sirotto, del presidente del Comitato piemontese della Fipap Federico Milano, oltre a Francesco Mandarino numero della Polisportiva Castello, organizzatrice del meeting, Felice Cornaglia, presidente della Monticellese, Gianpaolo Canavase e Attilio Degioanni dell’Associazione nazionale arbitri di pallapugno e Giuliano Resio dell’Ufficio campionati.

Femminile

San Leonardo-Canalese 4-2

SAN LEONARDO: Chantal Mishi, Madeleine Di Curzio, Sofia Gerini, Nathalia Di Curzio, Clara Sturloni e Martina Tagliati. Dt. Sandro Dulbecco.

CANALESE: Francesca Moretti, Milena Cavagnero, Cristina Taliano e Stella Aurora. Dt. Davide Cavagnero

Arbitri: Sergio Giovanni Olivieri e Gianpiero Artusio.

Promozionali

Virtus Langhe-Monastero Dronero A 3-3, 40-30

VIRTUS LANGHE: Alberto Fresia Dotta, Matteo Chiarla, Federico Sappa, Dario Durando e Piercarlo Rinaudo. Dt. Gabriele Chiarla.

MONASTERO DRONERO: Denis Cucchietti, Gabriele Ferreri, Alessio Serra, Nicolà Aimar e Davide Salvagno. Dt. Giancarlo Golè.

Arbitri: Mauro Unnia e Gabriella Meistro.

Pulcini

Pro Paschese-Ricca 5-0

PRO PASCHESE: Filippo Cassighi, Mario Tafani, Pietro Danna e Alessandro Baracco. Dt. Cristian Cassighi.

RICCA: Michele Bona, Paolo Rolfo, Amedeo Riolfo e Gabriele Ravina. Dt. Mauro Rolfo.

Arbitri: Sergio Giovanni Olivieri e Gianpiero Artusio.

Esordienti

Speb-Pro Paschese 4-3

SPEB: Lorenzo Fornasero, Pietro Fantini, Filippo Ferrero ed Elia Giraudo. Dt. Enrico Unnia.

PRO PASCHESE: Cristian Tafani, Matteo Cassighi, Andrea Bertone e Leonardo Diaconescu. Dt. Cristian Cassighi.

Arbitri: Piera Basso e Daniele Colombardo.

Allievi

Merlese-San Biagio 4-3

MERLESE: Pietro Bovetti, Luca Calcagno, Michele Sclavo e Stefano Maccagno. Dt. Ivo Roberi.

SAN BIAGIO: Andrea Giubergia, Mattia Aimo, Lorenzo Mellano, Emanuele Cavallo, Fabio Carciun e Tommaso Leone. Dt. Sergio Gasco.

Arbitri: Ivan Montanaro e Gabriella Meistro.

Juniores

Ricca-Gottasecca 5-2

RICCA: Simone Rolfo, Davide Rolfo, Eugenio Boffa, Pietro Nada e Ruben Riverditi. Dt. Mauro Rolfo.

GOTTASECCA: Mattia Fortunato, Pietro Devalle, Jacopo Pesce e Gabriele Rabellino. Dt. Adriano Manfredi.

Arbitri: Salvatore Nasca e Marco Tarditi.