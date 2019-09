Al termine dell’incontro Sanremese-Fezzanese disputato oggi pomeriggio allo stadio Comunale di Sanremo e vinto dagli ospiti per 1-0, la Sanremese Calcio comunica di aver presentato preannuncio di reclamo al fine di verificare il regolare svolgimento della gara, facendo riferimento in modo particolare alla condotta dell’arbitro, signor Marco Sicurello di Seregno, nell’azione del gol annullato a Lo Bosco al minuto 42′ del secondo tempo.

Si chiede di verificare il regolare svolgimento della gara, facendo riferimento in modo particolare alla condotta dell’arbitro, signor Marco Sicurello di Seregno, nell’azione del gol annullato a Lo Bosco al minuto 42′ del secondo tempo