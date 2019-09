Terzo e ultimo incontro di coppa Italia Eccellenza. L’Imperia sarà ospite dell’Alassio che, nei tre scontri precedenti con Ospedaletti e Pietra Ligure, non è riuscita a realizzare nessun punto. I neroazzurri arrivano a questa sfida con una sconfitta (Ospedaletti 3-2) e una vittoria casalinga (Pietra Ligure 3-2). Il tecnico Alessandro Lupo per l’incontro ha diramato le seguenti convocazioni: Portieri: Trucco, Cacciò Difensori: Carletti L., Fazio, Guarco, Virga, Ambrosini, Centrocampisti: Risso, Martelli, Giglio, Salmaso, Pellegrino, Manitto Attaccanti: Minasso, Boggian, Capra, Sassari, Nastasi

