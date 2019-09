La scorsa notte, intorno alle 4, la Squadra Volante della Questura di Imperia, mentre transitava su via xxv Aprile, ha notato due uomini intenti a dialogare tra di loro in modo particolarmente concitato.

Non appena si sono accorti dell’auto di servizio, i due individui hanno tentato di darsi alla fuga ed hanno raggiunto a piedi piazza d’Armi, dove sono stati bloccati dagli agenti.

I due uomini, peruviani di 43 anni uno, di 32 l’altro, si sono mostrati all’evidenza molto ubriachi: schiamazzavano ad alta voce, barcollavano e stavano in piedi con difficoltà, oltre ad emanare un intenso odore di alcool.

All’atto dell’identificazione, il più giovane dei due ha esibito immediatamente i documenti e gli operatori hanno constatato la sua regolarità sul territorio. L’altro soggetto inizialmente restio a farsi identificare, ha esibito il passaporto ai poliziotti solo dopo una paziente opera di convincimento da parte di questi ultimi. Dalle generalità indicate sul documento, gli agenti hanno verificato che il cittadino sud americano era irregolare sul territorio e pertanto lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per soggiorno illegale sul territorio nazionale.

Entrambi i peruviani sono stati inoltre sanzionati per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

