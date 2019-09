Rigenerazione urbana in Liguria, l’assessore Scajola: “Bando da 360 mila euro per prime progettazioni”

Dopo l’approvazione della Legge regionale, nel dicembre 2018, e delle linee guida per i Comuni, parte ora il bando per un ammontare complessivo di 360.000 euro che serviranno a finanziare le progettazioni che i Comuni metteranno in campo per i più significativi progetti di riqualificazione urbana