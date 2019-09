I Carabinieri della Stazione di Dolceacqua, nel corso della serata di sabato, hanno eseguito un servizio ad alto impatto finalizzato al controllo del territorio e della circolazione stradale nell’ambito di tutto il territorio di competenza della Val Nervia.

Il pattuglione, svolto con l’ausilio di personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, nonché dei Comandi Stazione limitrofi, ha visto impiegate decine di militari che, nella tarda serata, hanno sviluppato diversi posti di controllo sulle arterie stradali e proceduto a numerosi accertamenti.

In tutto sono state quasi 80 le persone identificate a bordo di circa 50 veicoli; 2 gli esercizi pubblici sottoposti a controllo tra Dolceacqua e Isolabona; una decina le attività ispettive eseguite nei confronti di soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale; 2 le sanzioni al Codice della Stradale elevate rispettivamente per velocità non commisurata e divieto di sosta.

Il servizio ha inoltre consentito di rinvenire in possesso ad un 44enne locale quasi 1/2 grammo di eroina; l’uomo è stato pertanto segnalato alla Prefettura di Imperia come assuntore di sostanze stupefacenti.

Le attività sviluppate dai diversi reparti a disposizione della Compagnia Carabinieri di Ventimiglia rientrano in un dispositivo capillare di controllo del territorio posto in essere al fine di garantire un’efficace azione preventiva e di sicurezza nei confronti della popolazione nell’ambito del territorio di competenze.

