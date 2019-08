Finisce in Procura il caso della perdita costante d’acqua da una condotta della stazione di corso Cavallotti a Sanremo. I due palazzi di via Visitazione 31 e via del Castillo 6 lamentano i danni arrecati alle attività commerciali al piano strada “dalle copiose infiltrazioni d’acqua” provenienti dal sottosuolo. E’ stata riscontrata una grossa perdita dal muro dell’aiuola lungo la strada di accesso alla stazione. La perdita proverrebbe dall’impianto antincendio della stazione, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

