Oggi sui giornali viene pubblicata la notizia della mozione di sfiducia nei confronti del vicesindaco di Bordighera presentata da tutta l’opposizione.

Ci teniamo a ringraziare pubblicamente tutti i sette consiglieri di minoranza Lorenzi, Trucchi, Bassi, Pallanca, Mariella, Ramoino e Sapino che hanno firmato la mozione; a nostra memoria, nessuna mozione della minoranza è stata firmata in blocco, questo perché le affermazioni del vicesindaco sono gravi e diffamatorie nei confronti non solo del PD ma anche del Presidente Mattarella e superano steccati e differenze ideologiche.Si tratta, come viene detto, di difendere anche l’immagine della città.

Siamo contenti che finalmente il sindaco abbia preso posizione e si sia discostato dalle affermazioni del suo vice, ci viene il dubbio però che senza questa mozione sarebbe proseguito il suo assordante silenzio.

Partito Democratico di Bordighera

