La sanremese Alessia Lamberti, 21 anni, studentessa di recitazione, ex liceale del Cassini, si è qualificata per la seconda volta per la finale di Miss Italia, a cui parteciperà con il numero 73. Nel 2016 quando si era classificata tra le prime venti. Alessia ha passato le pre-finali di Venezia Mestre confrontandosi con oltre un centinaio di ragazze arrivate da tutta Italia. Da bimba è stata testimonial per la Barbie e protagonista di una popolare pubblicità di Cicciobello, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.



