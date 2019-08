Cinque gol all’attivo e una buona prestazione per l’Ospedaletti nell’amichevole di questa sera contro la Selezione del Monaco.

Gara subito vibrante con ben quattro gol nei primi minuti. Formazione ospite in vantaggio per 3-1 con la rete orange segnata al 7’ da Alasia su una precisa conclusione al volo.

Al 13’ aggancio e grande botta di Galiera alta sulla traversa. Passano 6 minuti e anche Espinal ha la sua occasione, ma la sfera finisce fuori alla destra del portiere avversario.

L’Ospedaletti aggiorna poi il tabellino al 28’ con Galiera e al 36’ con Latella.

Nella ripresa si mette in mostra anche Ventrice con un grande intervento risolutore al 63’. Le ultime due reti orange portano la firma di Allegro al 67’ (spettacolare gol da centrocampo) e di Sturaro al minuto 80 su calcio di rigore.

Al triplice fischio del direttore di gara il tabellino registra la vittoria 5-4 dell’Ospedaletti.

LE FORMAZIONI

Ospedaletti primo tempo: 1 Frenna, 2 Negro An., 5 Facente, 3 Alberti, 6 Alasia, 4 Cambiaso, 8 Schillaci, 10 Aretuso, 7 Latella, 9 Espinal, 11 Galiera

Ospedaletti secondo tempo: 1 Ventrice, 2 Mamone, 5 Ambesi, 3 Alberti, 10 Sturaro, 6 Allegro, 8 Cassini, 4 Negro Al., 11 Foti, 9 Espinal, 7 Latella

Allenatore: Andrea Caverzan

Marcatori: 7’ Alasia, 28’ Galiera, 36’ Latella, 67’ Allegro, 80’ Sturaro