Martedì 27 agosto, a Pian di Poma, sarà la volta dei Pulcini 2010 che saranno guidati da Tiziano Brizio (già con la stessa leva lo scorso anno) e Alessandro Eneide.

L’appuntamento è fissato per le ore 16 e, come di consueto, la seduta sarà aperta a tutti i bambini, compresi coloro che non fanno ancora parte della società biancazzurra. Al termine dell’allenamento, ci sarà un incontro tra lo staff tecnico ed i genitori.

L’Open Day sarà anche la possibilità per i Pulcini 2010 di prepararsi ad un importante torneo che disputeranno in Francia sabato 7 settembre, alla presenza di diverse squadre del campionato di Ligue 1.

Correlati