Come richiesto anche recentemente su social ma anche direttamente dagli abitanti della zona di Nervia e di molte altre zone di Ventimiglia, la polizia locale su impulso dell’amministrazione interviene contro i posteggi selvaggi. La tolleranza e il buon senso spesso utilizzati dai nostri agenti ha un limite.

Legalità, ordine, sicurezza, rispetto per i disabili, questo sarà il pensiero costante della nostra amministrazione, precisa Scullino con la sua Giunta. Questo è l’intervento in corso sul lungomare Varaldo e via Lamboglia, alle ore 15. Il carro attrezzi porta via una macchina parcheggiata sul posto disabili. Questa mattina idem