Sono 9 gli innesti nell’organico dei dirigenti scolastici nei 29 istituti comprensivi e di istruzione superiore della provincia di Imperia. Si tratta di Patrizia Brosini (istituto comprensivo Diano Marina), Giovanni Battista Siffredi (Boine Imperia), Maria Aicardi (Novaro Imperia), Daniela Pistorino (Ipsia Marconi Imperia), Claudio Valleggi (Liceo Cassini di Sanremo), Rosaria Scotti (C.p.i.a. di Imperia), Luca Ronco (Ruffini Imperia), Lara Paternieri (Liceo Aprosio Ventimiglia), Maria Grazia Blanco (Sauro Imperia), come riporta Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

