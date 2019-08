A Sanremo per la terza volta il Comune ha emesso l’ordinanza cautelativa che vieta i tuffi dalle spiagge tra i due porti. A inquinare l’acqua tra porto vecchio e Portosole non è stato il torrente San Francesco. Alcuni diportisti, soprattutto quelli che usano le imbarcazioni soprattutto come seconde case al mare e non per la navigazione, potrebbero aver effettuato scarichi illeciti. La normativa sanziona chi effettua lo smaltimento degli scarichi di bordo all’interno dei porti, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”

Correlati