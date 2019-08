Per concludere degnamente l’estate 2019 dei festival Crossover, l’organizzazione Panda Events ha organizzato due grandi serate il 23 e 24 agosto a Nizza. La prima si svolgerà nella piazza Massena a partire dalle ore 18 e sino a mezzanotte e mezza. La programmazione vedrà alternarsi sulla scena artisti del calibro di Columbine, Therapie Taxi e per concludere la prima serata, Nekfeu. La seconda serata, che si svolgerà presso il Theatre des Verdure situato sulla promenade des Anglais, la programmazione sarà altrettanto valida. Si esibiranno Good Morning Vietnam, Pepite e 47Ter. Per gli amanti dell’elettronica, la serata non finirà certo con i concerti. La festa continuerà con l’after party che avrà luogo presso il Kwartz club di Nizza. Per la serata del 23 si starà in compagnia dei dj Nicolas Masseyeff e Carlo Mora mentre per la serata di sabato avremo in console i dj Holy House e Barbieri.

Per informazioni e biglietti controllare il sito internet www.festival-crossover.com o la relativa pagina facebook Festival Crossover