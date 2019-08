Per qualsiasi problematica o chiarimento, è possibile contattare in ogni momento l’Ufficio Stampa e Comunicazione.

Ogni testata (carta stampata, on line, radio e tv) ha diritto a due accrediti (1 giornalista e 1 tecnico o fotografo). Alla richiesta ufficiale su carta intestata va allegata anche copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente o tesserino di giornalista pubblicista o professionista) dei nominativi che fanno richiesta di accredito.

La Sanremese Calcio comunica la procedura per gli accrediti annuali in vista degli incontri casalinghi di campionato e Coppa Italia di serie D: gli interessati dovranno inviare alla mail media@sanremesecalcio.it, entro martedì 3 settembre alle ore 18, richiesta su carta intestata con timbro e firma del direttore responsabile e tutti i dati del richiedente.

