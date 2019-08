Nella settimana appena trascorsa si sono giocate tre gare al Golf degli Ulivi di Sanremo. Mercoledì 14 Agosto e Giovedì 15 Agosto si è svolto il Sanremo Gran Prix, una 18 buche quattro palle stableford, Sabato 17 Agosto si è tenuta la Taylor Made Open – Race to Marrakech, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 18 Agosto, si è svolta l’International Barcelona Race, una 18 buche stableford tre categorie.

Gran Premio d’Estate

Mercoledì 14 e giovedì 15 agosto 2019 – 36 buche 4 palle m.p. stableford

1° Coppia Lordo Carlotta Ricolfi – Lorenzo De Carli 86 (46 + 40)

1° Coppia Netto Tiziano Patti – Gianandrea Novellone 89 (45 + 44)

2° Coppia Netto Roberto Grammatica – Cristiano Vergani 87(44 + 43)

3° Coppia Netto Antonio Sandrone – Stella Masante 85 (43 + 42)

1° Coppia Senior Flavio Grassi – Laura Bianco 84 (42 + 42)

1° Coppia Mista Tommy Giancaterino-Camilla Mortigliengo 83 (37+46)

1° Coppia Netto II giornata Marco Riva – Carlo Riva 43

2° Coppia Netto II giornata Silvano Cibien – Matteo Cibien 42

Nearest to the Pin 2° colpo Maschile Cesare Fregni mt. 1,57

Nearest to the Pin 2° colpo Femminile Camilla Mortigliengo mt. 1,40

Nearest to the Pin Maschile Mario Preti mt. 0,57

Nearest to the Pin Femminile Carlotta Ricolfi mt 1,82

Driving contest Maschile Tiziano Patti

Driving contest Femminile Vittoria Foglia

Nearest to the Pin 2° colpo Maschile Senior Andrea Corsaro mt. 1,94

Nearest to the Pin2° colpo Femminile Senior Marilena De Mattia mt. 0,79

Nearest to the Pin Maschile Senior Roberto Castello mt. 2,15

Nearest to the Pin Femminile Senior Laura Bianco mt. 4,00

Driving contest Maschile Senior Massimo Barisone

Driving contest Femminile Senior Barbara Paglieri

Taylor Made Open 2019

Race to Marrakech

Sabato 17 agosto 2019 – 18 buche stableford 3 categorie

1ª Categoria 0/12

1° Lordo Riccardo Siclet 34 GC Biella

1° Netto Simone Ginatta 41

2° Netto Valentina Buzzi 39 GC Albenza

2ª Categoria 13/20

1° Netto Franco Formaggini 37

2° Netto Achim Weyers 36

3ª Categoria 21/36

1° Netto Mauro Giancaterino 35

2° Netto Davide Bianchi 34 Jesolo

Premi Speciali

1° Lady Enrica Barba 34

1° Senior Lorenzo Noveri 36

International Barcelona Race

Domenica 18 agosto 2019 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Pietro D’Andrea 33

1° Netto Riccardo Fava 37

2° Netto Simone Ginatta 37

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Giulia Merlo 37 Valcurone

2° Netto Antonio Bissolotti 34

3ª Categoria 21/36

1° Netto Amedeo Manassero 34

2° Netto Stefano Manassero 33

Premi Speciali

1° Signore Roberta Fassola 33

1° Seniores Lorenzo Noveri 37

Nel prossimo week end si svolgeranno tre gare. Giovedì 22 Agosto si terrà la terza prova del Circuito Guida Golf, una 9 buche stableford categoria unica, Sabato 24 Agosto si giocherà l’Abu Dhabi Golf Challenge, una 18 buche quattro palle stableford e Domenica 25 Agosto si svolgerà la Coppa dei Pro, una 18 buche stableford due categorie (0/18 – 19/36).