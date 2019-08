dav

Proseguono gli eventi ed i laboratori organizzati dalla Confartigianato in occasione del Moac di Sanremo. Oggi, presso lo stand dell’Associazione di artigiani, presente al primo piano del Palafiori, dalle 16:30 alle 18:30 è prevista una dimostrazione della tecnica del Pouring (pittura fluida) con Ilaria Del Soldato de “Il Rocchetto” (www.ilrocchettoimperia.it).

Di seguito il calendario eventi/dimostrazioni della Confartigianato presso l’Area Eventi del Moac (con inizio alle ore 21)

Lunedì 19 Agosto – Spettacolo di Body Painting con Marta Laveneziana.

Mercoledì 21 Agosto – Dimostrazione di riflessologia Podalica Olistica ® con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia Formativa.

Venerdì 23 Agosto – Dimostrazione di massaggio con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia Formativa

Presso lo stand della Confartigianato:

Domenica 18 Agosto, dalle 16:30 alle 18:30, si terrà una dimostrazione della tecnica del Pouring (pittura fluida) con Ilaria Del Soldato de “Il Rocchetto” (www.ilrocchettoimperia.it).

Martedì 20 Agosto il gruppo I Deplasticati presenterà le sue iniziative per l’ambiente e lancerà la 1° edizione del concorso “Cicca Trophy”. I visitatori del Moac potranno portare i mozziconi di sigarette trovati a Sanremo. Sarà poi stilata una classifica di chi consegnerà il maggior peso di cicche. Previsti numerosi premi ai vincitori che saranno decretati Domenica sempre presso lo stand della Confartigianato.

Mercoledì 21 Agosto, a partire dalle ore 17, si terrà una dimostrazione di realizzazione delle tipiche “raviore” di Montegrosso Pian Latte a cura dell’Agriturismo Cioi Longhi.

Giovedì 22 Agosto dalle ore 19:30 degustazione dei tradizionali canestrelli di Taggia preparati da “Sandro Canestrelli”.

Sabato 24 Agosto dalle ore 20 esposizione di prodotti di cosmetica di San PietroLab.

Domenica 25 Agosto chiusura della 1° edizione del concorso “Cicca Trophy” con il gruppo I Deplasticati. Alle ore 21:30 proclamazione dei vincitori e consegna dei premi.

All’ingresso del Moac, al piano ammezzato del Palafiori, i visitatori avranno poi l’occasione di incontrare il Consorzio della Valle Argentina, associato alla Confartigianato, con le specialità tipiche del territorio. Tutti i giorni gli operatori si alterneranno per presentare i prodotti di una valle ricca di cultura e tradizione: dalle opere in legno ai prodotti di lavanda, dal vino all’olio extravergine di oliva.

Al primo piano esposizione e vendita di oggetti in legno d’ulivo realizzati al tornio da Fino. Previste anche dimostrazioni dal vivo in cui verrà mostrata in presa diretta la lavorazione del legno.