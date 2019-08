Gli spettacoli inizieranno come sempre alle ore 21, ingresso libero.

A Sanremo in piazza San Siro prosegue con due appuntamenti la 22a rassegna di teatro dialettale “Nini Sappia”, con alcune variazioni delle date dei prossimi spettacoli:

Andrà in scena la compagnia “La Torretta” di Savona, con la commedia “Il cacciator del bosco”, che recupererà la serata del 27 luglio annullata per allerta meteo