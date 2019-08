I Carabinieri hanno denunciato un 45enne di origini marocchine perché ieri sera ha picchiato la moglie, davanti ai figli minori, mandandola in ospedale. La donna al pronto soccorso ha denunciato tutto.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta