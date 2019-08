Un ragazzo di 13 anni è caduto da un’altezza di circa 10 metri dalla Place des Platanes a Sospel, paese nell’entroterra della Costa Azzurra. Al momento dell’incidente, il 13enne stava giocando con alcuni ragazzi nella piazza principale di Sospel. Si è appoggiato ad un muro ed all’improvviso è caduto nel vuoto. L’adolescente, trasportato all’ospedale Lenval di Nizza, per fortuna, ha riportato solo la rottura della clavicola. La Gendarmeria ha aperto un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente.

Correlati