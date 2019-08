Allo stesso orario, giovedì 29 agosto, granata in campo sempre in casa contro il Don Bosco Valleintemelia di Manuele Fiore. Infine giovedì 5 settembre terzo match amichevole, ancora una volta a Peglia e sempre alle 20, con la Carlin’s Boys.

Tre amichevoli per mettere a punto la prima squadra del Ventimiglia Calcio in vista del campionato di Promozione. Primo test mercoledì 21 agosto, al “Morel”, contro la Sanremese Juniores di Marco Prunecchi (ore 20).