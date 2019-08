A Santo Stefano al Mare l’apneista di 33 anni, Enrico Creta, ha perso la vita durante un’immersione forse per una sincope. L’uomo aveva appena catturato un dentice con il suo fucile quando, durante la risalita, ha perso i sensi. La scena sarebbe stata ripresa dalla telecamera go pro che Creta aveva con sé. I sub hanno trovato il suo fucile adagiato sul fondale, a 25 metri di profondità, e la telecamera. Il corpo è stato avvistato a 14 miglia dal punto della scomparsa al confine di ponente di Sanremo, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

