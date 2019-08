L’ANAS ha comunicato con ordinanza che per motivi di rifacimento dell’impianto di illuminazione della cabina elettrica della galleria “Poggio”, rimarrà la chiusura al traffico sino al 22/8/2019. Lo comunica il sindaco di Ventimiglia: “10 giorni in più del previsto, ancora qualche disagio ma sembra che i lavori siano quasi alla fine. Un lavoro necessario e che abbiamo monitorato” Continua Scullino: “conseguentemente, dovremo continuare con l’attuale viabilità alternativa di Via Toscanini”.

