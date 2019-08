Domenica 18 Agosto alle ore 21.30 in Piazza San Martino “Quartetto D’Archi dell’ Orchestra Sinfonica di Sanremo” (prezzo biglietti : posto unico non numerato 15 €, bambini fino ai 10 anni e disabili ingesso gratuito). Organizzazione : Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.

Venerdì 16 Agosto alle ore 21.00 in Piazza San Martino “GALA CONCERTO DI MUSICA CLASSICA SEBORGA IN ARTE ” (ingresso gratuito ). Organizzazione : Associazione La Vela Bianca dell’Antico Principato di Seborga, Oltreilteatro Management.