Solo 4 punti inquinati su 23 campionamenti fatti in mare ad agosto da Goletta Verde sulle coste liguri. Un dato migliore rispetto al 2018, quando i punti fortemente inquinati erano 14. I punti dove i campionamenti hanno dato questo esito sono foci di torrenti: Maremola a Pietra Ligure, Nervi a Genova Nervi, Entella tra Chiavari e Lavagna e rio Corniglia a Vernazza. I dati sono stati illustrati sull’imbarcazione di Legambiente nel porto della Spezia.

