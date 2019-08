Ecco le avversarie della Sanremese, giornata per giornata, nel girone A:

La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato nel primo pomeriggio di oggi il calendario completo di tutti i gironi di serie D. Si comincia il primo settembre alle ore 15 e si chiude il 3 maggio . Il girone di andata terminerà il 22 dicembre 2019 , mentre quello di ritorno inizierà il 5 gennaio 2020 . Oltre alla sosta natalizia, la serie D si fermerà il 15 marzo per la Viareggio Cup. Per quanto riguarda gli orari, si comincia alle 15, dal 27 ottobre si passa alle 14.30, mentre si ritorna alle 15 dal 29 marzo 2020. Dal 10 maggio, data di inizio della post season, si inizierà alle 16.

Dopo il debutto in terra lombarda,, la Sanremese vivrà derby liguri di fila con Fezzanese, Lavagnese e Vado