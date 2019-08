Mercoledì 14 Agosto alle h. 10.30 lungo la passeggiata lungo mare di Diano Marina (tra lo stabilimento “Delfino” e il bar “Chiosco sotto il Sole”) una nuova tappa del progetto Estate Sicura : evento in collaborazione tra Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta