Un infermiere del pronto soccorso dell’ospedale Galliera è stato aggredito da un paziente con problemi di tossicodipendenza. L’uomo, 36 anni, mentre era in corso la visita, ha aggredito il personale arrivando a rompere un polso all’infermiere. La Polizia ha denunciato l’uomo per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

