Nel concorso del SuperEnalotto di ieri giovedì 8 agosto, un giocatore di Vallecrosia Alta, ha sfiorato il colpo grosso, centrando un “5” da oltre 20mila euro. La giocata è stata fatta nel bar Du Cantun di via Provinciale 21. Il “6”, intanto, è salito a 207,5 milioni, premio più alto nella storia del gioco e più alto al mondo. L’ultima vincita risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018.

