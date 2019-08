A Sanremo la Polizia Municipale è impegnata nei controlli sulle violazioni della normativa che regola i dehors di bar e ristoranti e l’occupazione del suolo pubblico con tavolini e sedie da parte di attività commerciali. A luglio sono stati avviati procedimenti in via Gioberti 33, via Carli 15 e corso Imperatrice. Provvedimenti che fanno seguito a quelli decisi a giugno in via Gioberti 20, in piazza Colombo 40 e in via Privata Scoglio. In alcuni casi rilevati dai Vigili ci possono anche essere rilievi penale rispetto alle semplici occupazioni di suolo pubblico, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

