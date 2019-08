Un altro tubo rotto ed un’altra strada allagata a Sanremo dopo quanto accaduto in via Matteotti, davanti all’Ariston. Ieri pomeriggio l’acqua ha invaso la carreggiata dell’Aurelia in piazza Cesare Battisti, davanti all’ex stazione. Si è registrata una raffica di disagi in tutta la zona, con cali della pressione, qualche utenza si è trovata a secco. In questo caso non ci sono stati allagamenti di locali interrati e i “danni collaterali” sono stati contenuti, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

