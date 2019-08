Il Comune di Sanremo e la Famija Sanremasca, in collaborazione con il Rettorato del Santuario di N.S. della Costa, presentano il programma della SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA

Mercoledì 14 AGOSTO

Molo di Levante, ore 20.45

Proclamazione dei Consoli del mare

Benedizione delle corone d’alloro e deposizione all’Edicola della Gente di Mare e al Monumento ai Marinai d’Italia

Lancio a mare della corona in memoria dei Caduti in mare, civili e militari (servizio della Banda Musicale Città di Sanremo)



Molo di Ponente, ore 22.30

Spettacolo pirotecnico (I Foghi de Madona)

Giovedì 15 AGOSTO, SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA

Santuario della Madonna della Costa

ore 10.30 – tradizionale investitura dei Consoli del Mare

ore 11 – Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta – Vescovo della Diocesi Ventimiglia – Sanremo

Correlati