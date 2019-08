Domenica 4 agosto l’Associazione Monesi Young conclude la stagione delle iniziative di streambed trekking sul Torrente Argentina con il breve ma intenso tratto sotto la rocca di Realdo nel Comune di Triora.

Il tratto sarà breve (circa 300 metri) ma particolarmente suggestivo, con laghetti, cascatelle, passaggi su tronco, e sarà anticipato da una breve escursione ad anello fra Realdo e Verdeggia.

N.B. Per partecipare all’attività è obbligatorio saper nuotare. Per motivi organizzativi le prenotazioni devono essere effettuate entro e non oltre sabato mattina.

Ritrovo: ore 14:30 a Imperia Oneglia.

Quota di partecipazione: contributo spese organizzative € 15,00 (gratis per under 18). Evento riservato ai soci Monesi Young.

Info e prenotazioni: Giampiero De Zanet – Tel. 339 1183146 – www.myben.it