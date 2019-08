Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Grande successo per l’evento “L’ 800 in Villa” organizzata dal Maestro Giorgio Revelli e Prime Quality, una serata emozionante nel parco rinnovato di Villa Nobel. La serata si è aperta con il concerto del quintetto di ottoni della West Texas University, composto da musicisti di caratura internazionale, che ha suonato magistralmente nella stupenda cornice del parco della prestigiosa villa. A seguire gli ospiti hanno potuto assaporare una cena ligure ai tempi di Alfred Nobel, piatti della tradizione locale, che hanno valorizzato i prodotti tipici della nostra terra. Gianmaria Leto ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento: “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’ideazione, organizzazione e realizzazione dell’evento. E’ stato emozionante vedere rivivere il Parco di Villa Nobel dopo mesi di lavori, l’obiettivo di Prime Quality è quello di programmare eventi che valorizzino il territorio e le sue eccellenze nella splendida cornice di Villa Nobel.” Il prossimo appuntamento sarà il 9 agosto alle 21 con la presentazione del libro dello storico e conferenziere Alberto Guglielmi Manzoni “La villa di Alfred Nobel a Sanremo tra storia , misteri e personaggi. Notizie dal 1870 al 2018”, un testo che racconta i primi centocinquantanni della villa che fu residenza degli ultimi anni di vita di Alfred Nobel.

