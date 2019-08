A Sestri Ponente due studenti di 17 anni insieme a due tredicenni hanno strappato dal collo di una donna di 84 anni una collanina per sfidarsi in una prova di coraggio. Uno dei diciassettenni ha strappato la collanina all’anziana ed è fuggito con gli altri. Uno di loro ha perso il cellulare e questo ha permesso ai carabinieri di identificare il proprietario e arrivare agli amici. I due diciassettenni sono stati denunciati, i tredicenni, non imputabili, sono stati a lungo rimproverati davanti ai genitori.

